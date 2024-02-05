Кличко высказался по поводу возможной отставки Залужного

«Общество обсуждает и напряженно ждет, чем завершится ситуация с планами президента уволить Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного... Надеюсь, власть понимает всю серьезность шагов, которые делает сейчас, и всю полноту своей ответственности. Потому что сегодня, когда Украина борется буквально за свое существование, главное - боеспособность и слаженность армии и единство общества. Направлены ли анонсированные намеками рокировки именно на это? Общество не уверено. И это надо учитывать», - считает Кличко.