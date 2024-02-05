Сотрудника МВД Болгарии задержали по подозрению в работе на Россию

Сотрудника Главного управления по борьбе с организованной преступностью Болгарии задержали на его рабочем месте в рамках совместной операции МВД и прокуратуры. Об этом сообщает издание «БНТ Новини» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, полицейского заподозрили в передаче секретной информации России.

Источники «БНТ Новини» утверждают, что задержанный сотрудник передал секретные данные бывшему дипломату российского посольства в Софии. Этот дипломат позже был объявлен персоной нон грата.

О каких именно данных идет речь, не уточняется.

Летом 2022 года Болгария выслала часть российских дипломатов и техперсонала посольства РФ - всего 70 человек. В правительстве Болгарии заявили, что они «были идентифицированы в качестве сотрудников специальных служб». В РФ эти обвинения отвергли.