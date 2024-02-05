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Bloomberg: страны G7 координируют новые санкции против России

Страны «Большой семерки» к 24 февраля 2024 года подготовят новые санкции против России, каждая страна опубликует свой собственный набор мер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статью Bloomberg.

Bloomberg: страны G7 координируют новые санкции против России
© globallookpress.com

По данным Bloomberg, все страны координируют разработку санкций с союзниками.

В G7 входят США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония.

1 января 2024 года вступил в силу запрет стран G7 на импорт непромышленных природных алмазов, искусственных алмазов и ювелирных изделий с алмазами из России. С 1 марта 2024 года страны «Большой семерки» планируют ограничить импорт российских алмазов от одного карата, обработанных в третьих странах.

Reuters ранее сообщило, что к 24 февраля, годовщине украинского кризиса, ЕС планирует ввести 13-й пакет санкций против России. По данным агентства, черные списки ЕС пополнятся «сотнями» юридических и физических лиц, но без каких-либо громких имен. Также в новых санкциях ЕС не будет новых запретов на импорт.

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