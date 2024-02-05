Bloomberg: страны G7 координируют новые санкции против России

Страны «Большой семерки» к 24 февраля 2024 года подготовят новые санкции против России, каждая страна опубликует свой собственный набор мер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статью Bloomberg.

По данным Bloomberg, все страны координируют разработку санкций с союзниками.

В G7 входят США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония.

1 января 2024 года вступил в силу запрет стран G7 на импорт непромышленных природных алмазов, искусственных алмазов и ювелирных изделий с алмазами из России. С 1 марта 2024 года страны «Большой семерки» планируют ограничить импорт российских алмазов от одного карата, обработанных в третьих странах.