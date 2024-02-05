Times: конфликт Зеленского и Залужного создал «некомфортную политическую обстановку»

Разногласия между Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным создали для украинского лидера «некомфортную политическую обстановку», когда стали достоянием общественности. Об этом пишет газета The Times.

Издание отмечает, что напряженность между Зеленским и Залужным развивалась большую часть прошлого года. Главком неоднократно говорил, что не согласен с вмешательством в процесс принятия военный решений и назначениями главы государства. Также конфликту способствовали опасения в офисе президента относительно популярности Залужного. Хоть последний и не проявляет политических амбиций, главком выступает единственной фигурой на Украине, который способна соперничать с Зеленским.

По мнению авторов публикации, если Зеленский отправит Залужного в отставку, то в глазах граждан станет «мстительным». Если же он не решится на этот шаг, то будет выглядеть «слабым». Сам кризис отражает более широкие политическое вызовы, которые стоят перед Зеленским и его администрацией в результате изменения характера конфликта.