В ЕС предложили ограничить перемещение российских дипломатов

В Евросоюзе в рамках 13-го пакета антироссийских санкций предложили ограничить перемещения российских дипломатов страной, в которой они аккредитованы. Об этом пишет газета Politico. Газета.Ru

По информации источников издания, инициатором предложения выступает Чехия. Однако сделать это будет достаточно сложно, поскольку перемещения внутри Шенгенской зоны не контролируются. Москва24