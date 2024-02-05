В ЕС предложили ограничить перемещение российских дипломатов

В Евросоюзе в рамках 13-го пакета антироссийских санкций предложили ограничить перемещения российских дипломатов страной, в которой они аккредитованы. Об этом пишет газета Politico. Газета.Ru
По информации источников издания, инициатором предложения выступает Чехия. Однако сделать это будет достаточно сложно, поскольку перемещения внутри Шенгенской зоны не контролируются. Москва24
Кроме того, в издании отмечают, что готовящийся 13-й пакет санкций Евросоюза против России будет по большей части символическим. «Пакет санкций в основном будет включать новые списки и запрет большему числу компаний на экспорт товаров двойного назначения», — заявили газете два дипломата. Lenta.ru