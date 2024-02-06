СБУ предъявила обвинение работнику Верховного суда Украины за поддержку России

Службы безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение одному из работников аппарата Верховного суда страны за поддержку России. Об этом сообщили в Telegram-канале украинского ведомства.

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В спецслужбе отметили, что работника аппарата Верховного суда обвиняют по статье УК об "оправдании, признании правомерными и отрицании" действий России, которые власти Украины расценивают как агрессию. Также мужчину подозревают в прославлении участников специальной военной операции (СВО).

В СБУ утверждают, что обвиняемый в разговорах с подчиненными якобы отрицал суверенитет Украины и поддерживал действия сил РФ.

Теперь работнику аппарата Верховного суда грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.