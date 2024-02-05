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Стала известна цель визита Нуланд в Киев

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд приезжала в Киев из-за угрозы военного переворота на Украине. Об этом пишет Asia Times. RT на русском

Автор предполагает, что переворот мог устроить главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный. В свою очередь, Владимир Зеленский подтвердил, что хотел уволить генерала. Lenta.ru

В статье говорится, что Белый дом велел Нуланд немедленно ехать в Киев на случай, "если дела пойдут не так". Очевидно, у Вашингтона были серьезные опасения, что Залужный может развернуть армию и использовать ее против Зеленского. Российская газета

Стала известна цель визита Нуланд в Киев
© globallookpress.com
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