Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд приезжала в Киев из-за угрозы военного переворота на Украине . Об этом пишет Asia Times. RT на русском

Автор предполагает, что переворот мог устроить главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный . В свою очередь, Владимир Зеленский подтвердил, что хотел уволить генерала. Lenta.ru

В статье говорится, что Белый дом велел Нуланд немедленно ехать в Киев на случай, "если дела пойдут не так". Очевидно, у Вашингтона были серьезные опасения, что Залужный может развернуть армию и использовать ее против Зеленского. Российская газета