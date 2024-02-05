Стала известна цель визита Нуланд в Киев

«Почему Нуланд приехала в Киев? Почти наверняка Белый дом велел ей немедленно отправиться туда на случай, если в Киеве что-то пойдет не так. Очевидно, было реальное беспокойство, что Залужный может развернуть армию и использовать ее для преследования Зеленского. Пока Залужный ничего не предпринял. Он, конечно, все еще может, поэтому можно предположить, что Нуланд была в Киеве, чтобы больше поговорить с Залужным, чем с Зеленским», - предполагает издание.