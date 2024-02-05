Пока вы спали: Франция за снятие санкций с РФ и законопроект США о помощи Украине

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Новый посол Израиля подвергла критике политику РФ на Ближнем Востоке

Новый израильский посол в Москве Симона Гальперин осудила политику России на Ближнем Востоке. Об этом она рассказала в интервью газете "Коммерсантъ".

Посол выразила недовольство тем, что Россия с большим опозданием осудила нападение ХАМАС на Израиль, а также проводила встречи с представителями группировки.

Кроме того, Гальперин упомянула тот факт, что РФ поддержала подачу ЮАР иска в Международный суд ООН по обвинению Израиля в геноциде палестинцев.

Стала известна судьба пропавшего в Карелии вертолета Ми-8

Обломки вертолета Ми-8 были найдены в Онежском озере, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Для извлечения обломков вертолета созданы оперативный штаб и комиссия по расследованию произошедшего инцидента. В операции задействованы 140 человек, в том числе водолазы, и 33 единицы техники.

Вертолет Ми-8 проводил тренировочный полет и пропал с радаров в минувшее воскресенье. На его борту находились три члена экипажа.

В США представили новый законопроект о помощи Украине

Сенат Конгресса США принял законопроект, предусматривающий помощь Украине и Израилю, а также выделение средств на защиту южной границы, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на опубликованный документ.

Согласно документу, больше всего средств планируется выделить Украине — 60 миллиардов долларов, а на Израиль законодатели намерены потратить 14,1 миллиарда долларов. На усиление границы с Мексикой будет направлено 20,23 миллиарда долларов.

Действующий президент США Джо Байден обратился с призывом к обеим палатам Конгресса поддержать законопроект.

Зеленский договорился со Швейцарией о саммите по украинскому кризису

Владимир Зеленский рассказал о договоренности с главой Швейцарии Виолой Амхерд о проведении саммита по украинскому кризису, сообщает "Лента.ру".

Предложенный Украиной мирный план состоит из 10 пунктов. Перед его составлением было проведено четыре встречи с участием представителей 80 стран, уточнил Зеленский.

Он также отметил, что в ходе саммита будет обсуждаться каждый из пунктов с целью составить окончательный документ о "справедливом мире".

Во Франции захотели вернуть российский газ

Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо призвал власти страны отменить антироссийские санкции ради возвращения поставок дешевого российского газа, сообщает Национальная служба новостей.

Филиппо подчеркнул, что из-за введенных ограничений французы столкнутся с резким повышением цен на газ с июля. По его мнению, это коснется миллионов французских предприятий и домохозяйств.