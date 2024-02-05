Зеленский договорился со Швейцарией о саммите по украинскому кризису

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился со лидером Швейцарии Виолой Амхерд о проведении саммита по украинскому кризису. Об этом он рассказал в интервью итальянскому телеканалу RAI.

Он отметил, что Киев предложил свой мирный план, состоящий из 10 пунктов. В общей сложности по данному вопросу состоялось четыре встречи с участием представителей 80 стран.

«Мы договорились с президентом Швейцарии, что первый мирный саммит пройдет в его стране», — заявил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что на саммите будет рассматриваться каждый пункт, чтобы прийти к финальному документу о «справедливом мире».