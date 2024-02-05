Зеленский признал застой на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский в итальянскому каналу RAI признал, что в наземном конфликте с Россией настал застой из-за задержек в поставках оружия. Об этом сообщает ТАСС.

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При этом он положительно оценил операции на море и отметил, что Украине необходимы не только боеприпасы, но и современная военная техника.

Ранее в феврале министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинская армия вынуждена отправлять на передовую остатки своего резерва. По его словам, таким образом Вооруженные силы Украины пытаются не допустить обрушения обороны.