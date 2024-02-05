Зеленский рассказал об ожиданиях в случае победы Трампа

Украина надеется, что возможный приход к власти бывшего американского лидера Дональда Трампа не отразится на общей линии помощи со стороны США. Об этом Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу RAI.

Он признал, что некоторые республиканцы настроены радикально. Однако, по словам главы государства, многие выступают за продолжение оказания поддержки Украине.

«Мы должны найти способы работать вместе. Я хотел бы надеяться, что даже если что-то изменится в США, линия останется той же», — отметил Зеленский.

Он добавил, что в случае сокращения западной помощи «оборона будет прорвана».