МИД Турции назвал удары США по Йемену "игрой с огнем"

"США играют с огнем, и когда вы играете с огнем, этот огонь в любой момент может превратиться в пожар. Его будет невозможно взять под контроль, - сказал он. - Турция находится в постоянном диалоге с региональными партнерами и США. Региональной экспансии следует избегать, ситуация не очень хорошая. Мы можем столкнуться с еще большей экспансией".