Байдена назвали военным преступником из-за позиции по конфликту в Газе

Независимый кандидат в президенты США Корнел Уэст осудил политику действующего руководства страны в отношении конфликта на Ближнем Востоке. Его слова приводит телеканал Al Jazeera.

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Он назвал президента страны Джо Байдена военным преступником, заявив, что американская администрация вместе с Израилем совершает геноцид в секторе Газа. Уэст подчеркнул, что обеспечить безопасность израильтян за счет доминирования над палестинцами невозможно.

Он также добавил, что скептически относиться к идее урегулирования конфликта с помощью создания независимого палестинского государства.