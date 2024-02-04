В США назвали интервью с Путиным целью визита Такера Карлсона в Россию

«С большой долей вероятности можем сказать, что Такер Карлсон приехал, чтобы взять интервью у вашего президента Владимира Путина. Я думаю, это очень вероятно. А если по каким-то причинам это невозможно, то он возьмет интервью у кого-то, кто также занимает высокий пост в российском правительстве», — сказал эксперт.