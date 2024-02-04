Один из сильнейших людей Украины погиб в зоне СВО

В зоне спецоперации погиб чемпион Украины по тяжелому весу, который был внесен в Книгу рекордов Гиннесса страны, чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь . Об этом сообщает украинское издание УНИАН.

«Погиб один из сильнейших украинских спортсменов, чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь», — говорится в сообщении. Белоконь участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ.

Спортсмен был одним из сильнейших людей Украины. Еще в 2017 году Белоконь установил рекорд Украины по перемещению человеком тягача с прицепом, заполненного людьми, в центре Одессы. В 2020 году он получил звание мастера спорта по богатырским играм.