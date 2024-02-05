В США отчитались об ударах по Ираку и Сирии

Сейчас идет выяснение числа жертв. Однако, по предварительной информации, среди погибших нет иранцев, хотя удары наносились по позициям, которые могли иметь отношение к Корпусу стражей исламской революции (КСИР).
При этом помощник президента США Джейк Салливан пообещал нанесение новых ударов по странам Ближнего Востока.
«Мы намерены нанести дополнительные удары и предпринять дополнительные действия, чтобы ясно дать понять, что Соединенные Штаты отвечают на атаки против своих сил», — сказал Салливан.
В российском МИД осудили удары США по Сирии и Ираку, назвав произошедшее нарушением международного права.
США нанесли удары по территории Сирии и Ирака в начале в ответ на недавнюю атаку БПЛА по американской базе на северо-востоке Иордании.
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