На Южную Австралию обрушилась песчаная буря
На Южную Австралию обрушилась жестокая песчаная буря. Местные жители сравнили ее с апокалипсисом, пишут Эндрю Хаф и Талара Макхью в статье для газеты The Advertiser.
В общей сложности, буря продолжалась около часа. Скорость ветра составляла порядка 90 км/ч. Основной удар пришелся по заводу Сантос, расположенному в 100 км от Аделаиды.
Журналисты отметили, что буря могла быть отголоском тропического циклона Киррили.
«Было +42 градуса°, а потом внезапно температура упала. Ветер усилился, затем появились темные облака. Нам пришлось быстро бежать, чтобы проникнуть внутрь [укрытия]», — рассказал 31-летний Говард, монтажник из Калангаду.
Рабочий отметил, что после бури в течение четырех часов шел сильный дождь.
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