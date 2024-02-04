На Южную Австралию обрушилась песчаная буря

На Южную Австралию обрушилась жестокая песчаная буря. Местные жители сравнили ее с апокалипсисом, пишут Эндрю Хаф и Талара Макхью в статье для газеты The Advertiser.

В общей сложности, буря продолжалась около часа. Скорость ветра составляла порядка 90 км/ч. Основной удар пришелся по заводу Сантос, расположенному в 100 км от Аделаиды.

Журналисты отметили, что буря могла быть отголоском тропического циклона Киррили.

«Было +42 градуса°, а потом внезапно температура упала. Ветер усилился, затем появились темные облака. Нам пришлось быстро бежать, чтобы проникнуть внутрь [укрытия]», — рассказал 31-летний Говард, монтажник из Калангаду.