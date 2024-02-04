США пообещали нанести новые удары по Ближнему Востоку

Соединённые Штаты не остановятся на проведённых к настоящему моменту раундах бомбардировок Сирии, Ирака и Йемена и намерены нанести дополнительные удары в ответ на атаку своих военных в Иордании. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

По его словам, прозвучавшим в эфире телеканала NBC, эти действия должны послужить ясным сигналом, что атаки против сил США и убийство американских военных не останутся без ответа.