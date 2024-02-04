Украинские пограничники задержали пятерых призывников при попытке уплыть в Венгрию
Украинские пограничники задержали пятерых мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно пересечь границу с Венгрией по реке Тиса. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
В ведомстве пояснили, что призывники тщательно подготовились к переходу границы. В частности, договорились о помощи с посредниками. За их услуги они должны были заплатить от пяти до десяти тысяч долларов.
«Всех пятерых объединяла одна цель – незаконное пересечение границы с Венгрией», — подчеркнули пограничники.
Организаторы посадили клиентов в машину и отвезли к реке. На месте им предоставили резиновую лодку и показали, где следует переплывать Тису.
В пресс-службе заметили, что попытка перебраться на ту сторону оказалась неудачной — пограничники заметили беглецов и задержали.