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Украинские пограничники задержали пятерых призывников при попытке уплыть в Венгрию

Украинские пограничники задержали пятерых мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно пересечь границу с Венгрией по реке Тиса. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Украинские пограничники задержали пятерых призывников при попытке уплыть в Венгрию
© РИА Новости

В ведомстве пояснили, что призывники тщательно подготовились к переходу границы. В частности, договорились о помощи с посредниками. За их услуги они должны были заплатить от пяти до десяти тысяч долларов.

«Всех пятерых объединяла одна цель – незаконное пересечение границы с Венгрией», — подчеркнули пограничники.

Организаторы посадили клиентов в машину и отвезли к реке. На месте им предоставили резиновую лодку и показали, где следует переплывать Тису.

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В пресс-службе заметили, что попытка перебраться на ту сторону оказалась неудачной — пограничники заметили беглецов и задержали.

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