В США объяснили визит Нуланд в Киев

По его словам, визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в Киев является тому подтверждением. Как утверждает Джонсон, Вашингтон «твердо стоит за Зеленским».

При этом, считает он, противостояние Залужного и Зеленского, скорее всего, завершится победой главкома, поскольку тот пользуется поддержкой в военных кругах. Джонсон также обратил внимание, что кадровые перестановки на Украине происходят на фоне усиления атак российской армии на поле боя.