На Украине сменили главу Запорожской ОВА

Владимир Зеленский сменил главу подконтрольной Киеву Запорожской областной военной администрации (ОВА). Им стал Иван Федоров , сообщает сайт украинского лидера.

«Назначить Федорова Ивана Сергеевича главой Запорожской областной государственной администрации», — говорится в президентском указе.

Новый глава ОВА занимал пост главы города Мелитополь, который был взят под контроль Российской армией.