На Западе назвали причины задержки поставок оружия на Украину

«Берлин испытывает серьезные финансовые ограничения, после того как Конституционный суд [ФРГ] вынес постановление против его бюджетных мер [по военным расходам]. Берлин требует, чтобы стоимость оружия, которое ФРГ поставляет Киеву на двусторонней основе, учитывалась в немецкой доле в рамках фонда. Мелкие страны ЕС [в свою очередь] заявляют, что это резко сократит размер фонда», — говорится в публикации о позиции Германии.