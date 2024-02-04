Приказ сбить Ил-76, перевозивший украинских пленных, отдали Зеленский и Буданов. Они использовали для этого подчиняющихся непосредственно им террористов «Кракена»*, но теперь Зеленский хочет обвинить в инциденте с самолетом главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщает сербское издание «Политика».

«Сейчас Зеленский и его окружение хотят уйти от ответственности, прикрываясь требованием об отставке главнокомандующего Валерия Залужного, обвиняя его в трагическом недоразумении и требуя международного расследования инцидента», — пишет издание.

По его данным, транспортник с украинскими пленными сбило террористическое формирование «Кракен»*, которое подчиняется «главному управлению военной разведки (ГУР)» во главе с Кириллом Будановым. Оно не относится к вооруженным силам, а действует независимо. Задания ему дает Буданов, который находится на постоянной связи с Зеленским.

«Есть три мотива, чтобы сбить Ил-76: первый — показать Западу «способность продолжать убивать русских», второй — сорвать все переговоры об обмене военнопленными, третий — запугать украинских боевиков, которые сдаются в массовом порядке», — отмечает «Политика».

Издание добавляет, что в соцсетях пишут, что Зеленский и Буданов «потеряли компас». Они хотят не переговоров, а продолжения войны любой ценой. Помощь Запада в нынешнем формате заканчивается, начинаются выборы в США – и Зеленский с приближенными видят в этом личную опасность.

Перевозивший украинских пленных для обмена Ил-76 был сбит украинскими вооруженными формированиями 24 января в Белгородской области. Погибли 65 пленных украинцев и девять россиян: шесть членов экипажа и трое сопровождающих. В России возбудили уголовное дело по статье «Террористический акт».

Во Франции военные аналитики предположили, что борт был сбит украинскими военными из американского ЗРК Patriot. https://news.rambler.ru/world/52206361/