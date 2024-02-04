Иран обвинил США и Британию в лицемерии из-за ударов по хуситам

Представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи заявил, что удары США и Великобритании по позициям хуситов на территории Йемена противоречат их заявлениям о недопустимости эскалации на Ближнем Востоке. Его слова передает агентство Mehr.

Он подчеркнул, что в Тегеране расценивают удары по Йемену как нарушение территориальной целостности и суверенитета. Атаки являются «вопиющим нарушением международного права», констатировал представитель МИД Ирана.

Продолжая удары по хуситам, Лондон и Вашингтон угрожают мировой безопасности. В связи с этим Насер Канани Чафи счел необходимым призвать США и Британию к ответу за свои действия.

Ранее в Центральном командовании Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) заявляли, что американские военные нанесли очередной удар по территории Йемена, целью атаки стала крылатая ракета мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах».