Стало известно, когда Украина и Германия могут подписать соглашение о безопасности

Украина и Германия могут подписать соглашение о гарантиях безопасности в феврале 2024 года. Первоначальный проект документа уже готов, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники.

По предварительным данным, межправительственное соглашение планируется подписать 16 февраля, в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Сейчас документ проходит доработку.

«Планируемое соглашение должно стать частью сети двусторонних соглашений по безопасности, призванных поддержать Украину в конфликте с Россией, пока страна еще не является членом НАТО», — сообщает издание.

Подробностей немецкая газета не приводит.

В правительстве ФРГ информацию не подтвердили, но напомнили о телефонном разговоре канцлера Шольца и Зеленского, касавшегося этой тематики. Беседа состоялась 24 января. Стороны заявили, что скоро завершат переговоры относительно поддержки Киева в сфере безопасности.

Договоренности о двусторонних соглашениях Украины были приняты на саммите НАТО в Вильнюсе летом прошлого года. В частности, в список вошли Германия, Италия, Канада, Румыния, США и Франция.

12 января британский премьер Риши Сунак подписал в Киеве соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Оно будет действовать 10 лет.