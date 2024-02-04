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Число бездомных в Германии резко выросло из-за украинских беженцев

Количество бездомных в Германии значительно выросло. Во многом за счет украинских беженцев, пишет издание Bild.

Число бездомных в Германии резко выросло из-за украинских беженцев
© Газета.Ru

По состоянию на январь 2023 года в стране было зарегистрировано около 77 тыс. бездомных. Это почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

Около 84% бездомных являются иностранцами. Более того, почти треть из них — дети и подростки.

«Принимая во внимание беженцев с Украины, к статистике бездомных добавилось много людей», — заявили в Министерстве социальных дел ФРГ.

Среди других причин стремительного роста числа бездомных в стране в ведомстве назвали увеличение арендной платы за квартиры, напряженные рынки жилья в немецких мегаполисах, повышение цен на энергоносители и отсутствие социального жилья.

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