Число бездомных в Германии резко выросло из-за украинских беженцев

Количество бездомных в Германии значительно выросло. Во многом за счет украинских беженцев, пишет издание Bild.

По состоянию на январь 2023 года в стране было зарегистрировано около 77 тыс. бездомных. Это почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

Около 84% бездомных являются иностранцами. Более того, почти треть из них — дети и подростки.

«Принимая во внимание беженцев с Украины, к статистике бездомных добавилось много людей», — заявили в Министерстве социальных дел ФРГ.