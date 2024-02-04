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СМИ: США могут пойти на конфликт с Россией в Арктике и Черном море

Американские власти не успокоятся даже после победы России на Украине и попытаются подорвать российское влияние в других регионах, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление профессора Чикагского университета Джон Миршаймера.

СМИ: США могут пойти на конфликт с Россией в Арктике и Черном море
© ТАСС

По его словам, США пойдут на многое, чтобы подорвать Россию. Эскалацию следует ожидать в Арктике, на Черном море и в Молдавии. Кроме того, Вашингтон может организовать «цветную революцию» в Белоруссии.

Эксперт считает, что «не будет конца неприятностям на Украине и в Восточной Европе».

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