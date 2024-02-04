В США жестко высказались о возможном интервью Карлсона с Путиным

Действующие власти США боятся интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин.

«Демократы и их пропагандисты в средствах массовой информации содрогаются от мысли, что Такер Карлсон возьмет интервью у Путина», — заявила законодатель.

Она уверена, что американские власти ненавидят, когда «кто-то вроде Карлсона идет не по сценарию». Конгрессвумен указала, что от таких людей, как он, американцы «слышат правду».

Ранее человека, похожего на Карлсона, заметили в Большом театре в Москве.