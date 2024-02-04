Во Франции заявили об укреплении российско-китайской дружбы
Высказывание главы Министерства обороны Китая Дун Цзюня о поддержке России по ситуации на Украине говорит об укреплении дружбы между Москвой и Пекином, сообщает французское издание Figaro.
Историк Дмитрий Минич назвал происходящее подтверждением тенденции к укреплению диалога между Россией и Китаем. По данным издания, страны активно улучшают экономическое и военное сотрудничество. За последние два года значительно вырос товарооборот между странами, а Москва стала крупнейшим экспортером нефти в Пекин.
В украинском вопросе китайская дипломатия осторожно движется по развилке после спецоперации. С одной стороны, она публично демонстрирует свой нейтралитет в конфликте и призывает к прекращению огня. С другой стороны, Пекин осуждает вмешательство, в котором виноваты западные страны, и все больше углубляет сотрудничество с Москвой. 31 января эта осторожность была едва заметной во время первого публичного выступления нового министра обороны Китая Дун Цзюня, который разговаривал по видеоконференции со своим российским коллегой Сергеем Шойгу.
«Мы поддержим вас по украинскому вопросу, даже если США и Европа продолжат оказывать давление на Китай, даже если военное сотрудничество между Китаем и ЕС пострадает», — заявил Цзюнь.
Наряду с другими странами «глобального Юга» Пекин также позволяет России обходить санкции, особенно в отношении электронных компонентов. Россия также стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай, обогнав Саудовскую Аравию. С другой стороны, китайцы по-прежнему с осторожностью относятся к гигантскому проекту газопровода «Сила Сибири — 2», контракт по которому до сих пор не подписан, к большому разочарованию Москвы. Несмотря ни на что, российская экономика вовсе не рухнула. Напротив, МВФ только что повысил прогноз на 2024 год с 1,1% до 2,6%.