Высказывание главы Министерства обороны Китая Дун Цзюня о поддержке России по ситуации на Украине говорит об укреплении дружбы между Москвой и Пекином, сообщает французское издание Figaro.

Историк Дмитрий Минич назвал происходящее подтверждением тенденции к укреплению диалога между Россией и Китаем. По данным издания, страны активно улучшают экономическое и военное сотрудничество. За последние два года значительно вырос товарооборот между странами, а Москва стала крупнейшим экспортером нефти в Пекин.

В украинском вопросе китайская дипломатия осторожно движется по развилке после спецоперации. С одной стороны, она публично демонстрирует свой нейтралитет в конфликте и призывает к прекращению огня. С другой стороны, Пекин осуждает вмешательство, в котором виноваты западные страны, и все больше углубляет сотрудничество с Москвой. 31 января эта осторожность была едва заметной во время первого публичного выступления нового министра обороны Китая Дун Цзюня, который разговаривал по видеоконференции со своим российским коллегой Сергеем Шойгу.

«Мы поддержим вас по украинскому вопросу, даже если США и Европа продолжат оказывать давление на Китай, даже если военное сотрудничество между Китаем и ЕС пострадает», — заявил Цзюнь.