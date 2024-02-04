В Великобритании назвали условие победы в конфликте на Украине

В российско-украинском конфликте победит та страна, у которой останется Крым, пишет журналист британской газеты Daily Express Стюарт Кроуфорд.

По его словам, на данном этапе ключевая, стратегическая территория — это Крым.

«Тот, у кого Крым, по сути, контролирует Черное море и вход в Азовское. Это и есть главный трофей», — заявил автор.

Он считает, что есть несколько сценариев будущего полуострова. Во-первых, он может остаться в составе России, Москва сможет контролировать значительную часть Черного моря и перекрывать торговые пути, отметил журналист. По его мнению, это не сулит ничего хорошего для НАТО.

Согласно второму сценарию, Украина якобы сможет вернуть Крым.

«Но это будет чрезвычайно трудная задача для ВВС Украины, и уверенности в успехе нет», — указал автор.

Также он допустил, что полуостров может стать демилитаризованной зоной. Это произойдет, если ни одна из сторон не откажется от претензий на полуостров, но обе пойдут на компромисс, чтобы положить конец боевым действиям.