Украинские госуслуги не справились с трафиком из-за «Евровидения»
На Украине произошедший в работе приложения Минцифры «Дия». Сбой вызван рекордным количеством пользователей, обратившихся к ресурсу, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
По его словам, вместо 800 запросов в секунду, как было во время голосования в 2023 году, было 15 тысяч. При этом мощности серверов были увеличены в пять раз, однако запросов поступило больше в 20 раз.
Глава ведомства извинился за ситуацию и пообещал внедрить «организационные изменения, чтобы быть готовыми к подобным волнам трафика».
Сбой произошел в работе «Дии» после начала голосования за финалистов отбора на международный музыкальный конкурс «Евровидение».
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