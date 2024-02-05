В Конгрессе США назвали законопроект о помощи Киеву «провальным»

Представленные сенатом Конгресса США договоренности по оказанию помощи Украине и Израилю, а также ужесточению контроля над американо-мексиканской границей обречены на провал, заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) в социальной сети Twitter (Х). По его словам, законопроект оказался куда хуже, чем думали республиканцы, поскольку даже и близко не поможет «положить конец катастрофе на границе».

«Этот законопроект оказался даже хуже, чем мы ожидали, он даже не приблизится к тому, чтобы положить конец катастрофе на границе, созданной президентом [США Джо Байденом]. Если этот законопроект дойдет до палаты представителей, он обречен на провал», — резюмировал политик.

Ранее сенат Конгресса США представил компромиссный законопроект о выделении дополнительного финансирования, объединяющий средства на ужесточение пограничного контроля на границе с Мексикой, помощь Украине и Израилю. Общая сумма дополнительных ассигнований составила более $118 млрд. Из них $60,06 млрд сенаторы предложили направить на поддержку Украины. Еще $14,1 млрд — на помощь Израилю, $20,23 млрд — на обеспечение безопасности границы.

До этого стало известно, что бывший президент Штатов Дональд Трамп в случае своего переизбрания на выборах в первую очередь закроет границу страны. Кроме того, политик планирует организовать массовую депортацию мигрантов, чтобы избавить государство от «миллионов нелегально проживающих в США людей».