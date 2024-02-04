В Британии заявили о неспособности Зеленского найти замену Залужному

Президент Украины Владимир Зеленский не сумел найти генерала на должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ), который мог бы заменить Валерия Залужного. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

По его словам, это говорит о полном непринятии военным руководством Зеленского. По мнению эксперта, Зеленский не способен найти замену Залужному.

«Удивительно, что он не может найти генерала, готового занять место Залужного», — высказался специалист.

Он считает, что Зеленский не смог добиться отставки Залужного, что указывает на раскол внутри Украины.