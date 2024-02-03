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FAZ: ФРГ и Украина могут подписать договор по гарантиям безопасности 16 февраля

Германия и Украина могут заключить договор о двусторонних гарантиях в сфере безопасности во время Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщило издание FAZ.

Стало известно о планах ФРГ и Украины подписать договор о безопасности
© globallookpress.com

В правительственных кругах Берлина уточнили, что документ могут подписать уже в пятницу, 16 февраля, во время Мюнхенской конференции по безопасности. В свою очередь вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина добавила, что проект соглашения разработан. Однако его текст еще не полностью согласован, но «во многом готов», говорится в статье.

Руководство Соединенных Штатов в свою очередь уже весной 2024 года может опубликовать гарантии безопасности для Украины на 10 лет в том случае, если Конгресс одобрит новое финансирование Киеву. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ситуацией.

Зеленский обратился к НАТО

В свою очередь глава Министерства обороны Великобритании Грант Шаппс потребовал не допустить победы Российской Федерации в текущем вооруженном конфликте.

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