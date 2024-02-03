Стало известно о планах ФРГ и Украины подписать договор о безопасности

Германия и Украина могут заключить договор о двусторонних гарантиях в сфере безопасности во время Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщило издание FAZ.

В правительственных кругах Берлина уточнили, что документ могут подписать уже в пятницу, 16 февраля, во время Мюнхенской конференции по безопасности. В свою очередь вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина добавила, что проект соглашения разработан. Однако его текст еще не полностью согласован, но «во многом готов», говорится в статье.

Руководство Соединенных Штатов в свою очередь уже весной 2024 года может опубликовать гарантии безопасности для Украины на 10 лет в том случае, если Конгресс одобрит новое финансирование Киеву. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ситуацией.