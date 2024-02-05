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Reuters: следующий пакет санкций ЕС против РФ не будет включать новые запреты на импорт

Еврокомиссия не будет добавлять новые запреты на импорт товаров из РФ в разрабатываемый 13-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС.

Появились подробности о следующем пакете санкций ЕС против РФ
© РИА Новости

По его информации, несмотря на призывы некоторых стран ввести дополнительные запреты на импорт из России, Еврокомиссия хочет принять 13-й пакет как можно быстрее, поэтому планирует избежать дополнительных споров из-за новых возможных пунктов запрета импорта из России.

"Будут сотни юридических и физических лиц [в новом пакете санкций]. Никаких громких названий [компаний]", - приводит агентство слова дипломата ЕС.

Однако источники Reuters утверждают, что после 13-го пакета санкций Еврокомиссия быстро предложит 14-й пакет, в котором планируются новые запреты на импорт из России.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Евросоюз начал обсуждение 13-го пакета санкций против России. По информации агентства, ограничения, которые планируется принять к 24 февраля, обсуждались 17 января на встрече послов стран сообщества. Речь шла о расширении санкционных списков, дополнительных торговых ограничениях, а также о мерах по борьбе с обходом рестрикций. Впоследствии представитель ЕС подтвердил, что Евросоюз намерен ввести новые санкции против России ко второй годовщине начала специальной военной операции на Украине.

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