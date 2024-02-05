Появились подробности о следующем пакете санкций ЕС против РФ

Еврокомиссия не будет добавлять новые запреты на импорт товаров из РФ в разрабатываемый 13-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС.

По его информации, несмотря на призывы некоторых стран ввести дополнительные запреты на импорт из России, Еврокомиссия хочет принять 13-й пакет как можно быстрее, поэтому планирует избежать дополнительных споров из-за новых возможных пунктов запрета импорта из России.

"Будут сотни юридических и физических лиц [в новом пакете санкций]. Никаких громких названий [компаний]", - приводит агентство слова дипломата ЕС.

Однако источники Reuters утверждают, что после 13-го пакета санкций Еврокомиссия быстро предложит 14-й пакет, в котором планируются новые запреты на импорт из России.