Le Figaro: Китай впервые публично поддержал Россию в СВО

Китай впервые публично поддержал Россию в проведении специальной военной операции на Украине, пишет Le Figaro. Отмечается, что соответствующее заявление сделал новый министр обороны КНР Дун Цзюнь во время встречи с российским коллегой Сергеем Шойгу.

Мы поддержим вас в украинском вопросе, даже если США и Европа продолжат оказывать давление на Китай, даже если военное сотрудничество между Китаем и ЕС пострадает, — цитирует китайского министра издание.

Дун Цзюнь стал министром обороны Китая в конце декабря 2023-го. За его кандидатуру проголосовал постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей. До этого Дун занимал пост главнокомандующего ВМС Народно-освободительной армии КНР. В этом качестве он осенью 2021 года принимал участие в переговорах Москвы и Пекина, в которых участвовал Сергей Шойгу.