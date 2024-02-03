В Литве обвинили Китай в дипломатическом насилии
Власти КНР оказывают на Литву такое мощное давление, что его можно считать «дипломатическим насилием», рассказал глава МИД республики Габриэлюс Ландсбергис. Об этом пишет ТАСС.
По данным агентства, министр сообщил о проблемах во взаимодействии с Китаем на полях встречи глав МИД Евросоюза
«К сожалению, [в отношениях Вильнюса и Пекина] открылся еще один фронт, который мы называем «дипломатическим насилием», — пояснил дипломат.
Глава ведомства пожаловался, что Литва не в состоянии вести переговоры с КНР, решать те или иные вопросы, так как Китай в одностороннем порядке понизил уровень дипотношений с республикой, ограничил возможности поездок в обе стороны и все дипломатические операции
Напомним, что отношения Литвы и Китая резко ухудшились после открытия в Вильнюсе представительства Тайваня. Власти КНР отозвали посла и предложили литовской стороне совершить аналогичные действия.