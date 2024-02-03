В Женеве умер сын последнего короля Италии

Виктор Эммануил Савойский, сын последнего короля Италии Гумберта II, скончался в Женеве в окружении своей семьи, сообщил в субботу, 3 февраля, Королевский дом Савойи. 12 февраля Виктору-Эммануилу исполнилось бы 87 лет.

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Потомки королевской семьи мужского пола были сосланы после падения монархии в Италии в 1946 году. Итальянский парламент снял запрет на въезд только в 2002 году, напоминает AFP.

Виктор Эммануил и его сын Эммануил Филиберт, проведшие большую часть изгнания в Швейцарии, отказались от своих прав на престол.