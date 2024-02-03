Новый глава ОБСЕ Борг встретился с Зеленским в Киеве

«В Киеве министр Борг встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой», — сказано в документе.

По словам Борга, организация будет продолжать поддерживать Украину в решении проблем, с которыми она сталкивается из-за конфликта.