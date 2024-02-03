Новый глава ОБСЕ Борг встретился с Зеленским в Киеве

Новый председатель ОБСЕ Борг встретился с Зеленским и Кулебой в Киеве
Новый председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и глава МИД Мальты Ян Борг встретился в Киеве с Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Об этом сказано в релизе ОБСЕ.
«В Киеве министр Борг встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой», — сказано в документе.
По словам Борга, организация будет продолжать поддерживать Украину в решении проблем, с которыми она сталкивается из-за конфликта.