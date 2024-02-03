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Новый председатель ОБСЕ Борг встретился с Зеленским и Кулебой в Киеве

Новый председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и глава МИД Мальты Ян Борг встретился в Киеве с Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Об этом сказано в релизе ОБСЕ.

Новый глава ОБСЕ Борг встретился с Зеленским в Киеве
© MALTA - OSCE24/X

«В Киеве министр Борг встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой», — сказано в документе.

По словам Борга, организация будет продолжать поддерживать Украину в решении проблем, с которыми она сталкивается из-за конфликта.

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