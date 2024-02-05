На Украине заочно предъявили обвинение российскому генералу Резанцеву

"Служба безопасности собрала доказательную базу на российского генерал-лейтенанта Якова Резанцева. <...> На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности Украины заочно предъявили Резанцеву обвинение", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Резанцеву предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса Украины о "ведении агрессивной войны". Утверждается, что он осуществлял командование российскими подразделениями на херсонском направлении.