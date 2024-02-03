Во Франции отреагировали на решение Евросоюза выделить деньги Украине

Французский политик и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Евросоюза (ЕС) о выделении Украине 50 миллиардов евро.

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Филиппо призвал Францию как можно скорее выйти из состава ЕС и НАТО.

«"Фрекзит" (выход Франции из ЕС – прим. «Ленты.ру») нужен как никогда раньше», — заявил он.