NYT: Германия готовится к десятилетиям конфронтации с Россией
Министр обороны Германии Борис Писториус готовит немцев к десятилетиям конфронтации с РФ. Об этом сообщили в газете The New York Times.
«Борис Писториус начал предупреждать немцев, что они должны готовиться к десятилетиям конфронтации с Россией», — говорится в материале.
Министр обороны Германии призывает жителей Германии быстро восстановить вооруженные силы, чтобы страна была ко всему готова.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Германия вступила в конфронтацию с Россией. По его словам, в Германии существуют экономические проблемы, поэтому страна намекает на войну с РФ.