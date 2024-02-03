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NYT: Германия готовится к десятилетиям конфронтации с Россией

Министр обороны Германии Борис Писториус готовит немцев к десятилетиям конфронтации с РФ. Об этом сообщили в газете The New York Times.

NYT: Германия готовится к десятилетиям конфронтации с Россией
© NIDS/NATO Multimedia Library

«Борис Писториус начал предупреждать немцев, что они должны готовиться к десятилетиям конфронтации с Россией», — говорится в материале.

Министр обороны Германии призывает жителей Германии быстро восстановить вооруженные силы, чтобы страна была ко всему готова.

Писториус заявил, что Германия должна быть способна на оборонительную войну

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Германия вступила в конфронтацию с Россией. По его словам, в Германии существуют экономические проблемы, поэтому страна намекает на войну с РФ.

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