NYT: Германия готовится к десятилетиям конфронтации с Россией

Министр обороны Германии Борис Писториус готовит немцев к десятилетиям конфронтации с РФ. Об этом сообщили в газете The New York Times.

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«Борис Писториус начал предупреждать немцев, что они должны готовиться к десятилетиям конфронтации с Россией», — говорится в материале.

Министр обороны Германии призывает жителей Германии быстро восстановить вооруженные силы, чтобы страна была ко всему готова.