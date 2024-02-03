Умер один из самых известных писателей-фантастов Кристофер Прист

Умер Кристофер Прист, один из самых известных современных писателей-фантастов
В возрасте 80 лет скончался Кристофер Прист, писатель и сценарист, один из самых известных и титулованных современных фантастов.
Произведения автора активно переводились на русский и неоднократно переиздавались. Британо-американский "Престиж" Нолана, с Бэйлом, Кейном и Джекманом, - экранизация романа Приста.
Кристофер Прист - автор "Фуги темнеющего острова", "Опрокинутого мира", "Машины пространства", "Лотереи", "Гламура", "Экстрима", "Островитян". Он лауреат премий Британской ассоциации научной фантастики и Артура Кларка, Всемирной премии фэнтези, мемориальной премии Джеймса Тейта Блэка, других.
В Россию Прист приезжал на XXV-й фестиваль фантастики "Аэлита", где был награжден премией за выдающийся вклад в развитие мировой фантастики.
Об уходе Приста сообщила 2 февраля его жена - писатель-фантаст Нина Аллан.
"Мой любимый Крис скончался сегодня вечером. Он ушел мирно, окруженный любовью", - написала она на своем сайте.