Умер один из самых известных писателей-фантастов Кристофер Прист

В возрасте 80 лет скончался Кристофер Прист, писатель и сценарист, один из самых известных и титулованных современных фантастов.

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Произведения автора активно переводились на русский и неоднократно переиздавались. Британо-американский "Престиж" Нолана, с Бэйлом, Кейном и Джекманом, - экранизация романа Приста.

Кристофер Прист - автор "Фуги темнеющего острова", "Опрокинутого мира", "Машины пространства", "Лотереи", "Гламура", "Экстрима", "Островитян". Он лауреат премий Британской ассоциации научной фантастики и Артура Кларка, Всемирной премии фэнтези, мемориальной премии Джеймса Тейта Блэка, других.

В Россию Прист приезжал на XXV-й фестиваль фантастики "Аэлита", где был награжден премией за выдающийся вклад в развитие мировой фантастики.

Об уходе Приста сообщила 2 февраля его жена - писатель-фантаст Нина Аллан.