Южная Корея вызвала посла России

Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало посла России из-за комментария, критикующего южнокорейского президента Юна Сок Ёля о КНДР. Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что российскому послу был выражен протест.

До этого министерство иностранных дел Южной Кореи назвало «невежественными и предвзятыми» заявления представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что риторика Сеула имеет своей целью скрыть агрессивные планы по отношению к КНДР.

До этого президент Южной Кореи Юн Сок Ёль раскритиковал действующую в КНДР власть, назвав ее «неразумной» группировкой и «наследственным тоталитарным режимом».

1 февраля Захарова заявила, что высказывания президента Южной Кореи Юн Сок Ёля о КНДР по ядерной проблематике призваны затушевать агрессивные планы в отношении Пхеньяна. Дипломат назвала тенденциозным заявление президента Южной Кореи о КНДР.