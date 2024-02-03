На Украине раскольники исключили из церковного календаря Александра Невского
На Украине из церковного календаря исключили святого князя Александра Невского, поскольку он связан с Россией. Так решил синод раскольнической православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские агентства.
«Исключить из церковного календаря день памяти благоверного князя Александра Новгородского (Невского), в схиме Алексия, 23 ноября», — сказано в постановлении.
Отмечается, что раскольники решили включить в календарь другого Александра — первоначальника обители «Неусыпных». День его памяти обычно отмечается 7 марта.
При этом украинские комментаторы назвали Александра Невского «образцом российской пропаганды».
Александр Ярославич Невский (1221-1263) имел титулы князя Новгородского, Киевского и Владимирского. Он одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. Невским его стали называть после победы в битве 1240 года.
В 1547 году Александр Невский был канонизирован в лике благоверного. В 2024 году исполняется 300 лет со дня перенесения в Санкт-Петербург из Владимира мощей святого благоверного князя.
.В прошлом году Совет Федерации РФ принял заявление в связи с нарушениями прав верующих на Украине. Сенаторы потребовали от Киева прекращения дискриминации верующих и надругательства над религиозными святынями.