На Украине раскольники исключили из церковного календаря Александра Невского

На Украине из церковного календаря исключили святого князя Александра Невского, поскольку он связан с Россией. Так решил синод раскольнической православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские агентства.

«Исключить из церковного календаря день памяти благоверного князя Александра Новгородского (Невского), в схиме Алексия, 23 ноября», — сказано в постановлении.

Отмечается, что раскольники решили включить в календарь другого Александра — первоначальника обители «Неусыпных». День его памяти обычно отмечается 7 марта.

При этом украинские комментаторы назвали Александра Невского «образцом российской пропаганды».

Александр Ярославич Невский (1221-1263) имел титулы князя Новгородского, Киевского и Владимирского. Он одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. Невским его стали называть после победы в битве 1240 года.

В 1547 году Александр Невский был канонизирован в лике благоверного. В 2024 году исполняется 300 лет со дня перенесения в Санкт-Петербург из Владимира мощей святого благоверного князя.