В американском штате Оклахома произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировали в Оклахоме
Колебания земной поверхности зарегистрировали 3 февраля в американском штате Оклахома. Как сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре, магнитуда землетрясения составила 5,1.
По данным центра, эпицентр землетрясения располагался в 71 км к северо-востоку от города Оклахома-Сити, население которого составляет порядка 681 тыс. жителей. Очаг подземных толчков залегал на глубине 6 км.
Ранее поступила информация о землетрясении магнитудой 5,8, которое зарегистрировали у побережья Тонга.