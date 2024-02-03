В американском штате Оклахома произошло землетрясение

Колебания земной поверхности зарегистрировали 3 февраля в американском штате Оклахома. Как сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре, магнитуда землетрясения составила 5,1.

По данным центра, эпицентр землетрясения располагался в 71 км к северо-востоку от города Оклахома-Сити, население которого составляет порядка 681 тыс. жителей. Очаг подземных толчков залегал на глубине 6 км.