Назван возможный преемник Залужного

Возможным преемником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может стать действующий министр обороны Украины Рустам Умеров, заявил РИА Новости крымский политический эксперт, представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. По его словам, данную кандидатуру может предложить американская сторона.

Думаю, Штаты могут предложить Умерова на должность главкома. Его кандидатуру также поддержит и турецкая сторона. Через Умерова США будут рулить процессом, — заявил Смирнов.

Эксперт отметил, что Умерову «будет проще подписывать капитуляцию», так как у него «нет этнической привязки к Украине». По словам Смирнова, именно через него украинская переговорная группа в Стамбуле выступала с предложением о заморозке вопроса по статусу Крыма на 25 лет.

Издание Bloomberg со ссылкой на украинского военного ранее сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский опасается последствий, которые может вызвать отставка Залужного. По данным агентства, снятие действующего главкома ВСУ с должности может повлечь за собой беспорядки, а также негативную реакцию со стороны Запада.