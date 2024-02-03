В Польше выступили за защиту приграничных территорий Украины

Большинство поляков выступают за защиту Польшей воздушного пространства над приграничными территориями Украины.

© Unsplash

Об этом говорится в статье издания Rzeczpospolita, которое ссылается на данные своего опроса, передаёт РИА Новости.

Респонденты, в частности, отвечали на вопрос, «должна ли Польша начать переговоры с НАТО и Украиной на тему защиты поляками воздушного пространства над приграничной территорией Украины», так как это соглашение позволит полякам сбивать российские ракеты над украинской территорией.

По данным издания, за то, чтобы начать такие переговоры, высказались 69,3% опрошенных, против – 17,6%, не имели мнения по этому поводу 13,1%.

Rzeczpospolita также приводит комментарий Минобороны Польши, в котором журналистов заверили, что Варшава ограничится усилением ПВО на своей территории, так как прямое вмешательство Польши и НАТО в украинский конфликт «невозможно».