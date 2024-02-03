СМИ: Япония становится главной угрозой безопасности в Азии

"Япония, которая, сняв даже маску "мирного государства", под эгидой и при активной поддержке США бешено цепляется за приобретение дальнобойных ракет, берущих на свой прицел окружающие страны, сейчас становится крупнейшим угрожающим государством в регионе", - указывает ученый. "Япония должна зарубить себе на носу, что, если она все еще цепляется за осуществление былой грезы о "сфере сопроцветания великой Восточной Азии", активно подчиняясь США, сумасшедшим в анахроническом гегемонизме и иллюзионном экспансионизме, то станет общей мишенью справедливого регионального сообщества", - заключает Ким Соль Хва.